حزب "روسيا الموحدة" دعا إلى تبني قانون إسقاط الدرونات

قال النائب الأول لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أندريه إيسايف، إن من المهم جدا منح الأجهزة الأمنية الحق بإسقاط أي درونات غير شرعية أو تحييدها.

وقد أحيل مشروع القانون الذي يمنح الحرس الوطني الروسي والشرطة وجهاز أمن الدولة الحق بإسقاط الطائرات من دون طيار التي تستخدم بشكل غير شرعي.

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وقال رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريف إن لجنته قدمت مشروعا معدلا للقانون بعد إقامة تظاهرات الاحتجاج الصيف الماضي في موسكو والتي شهدت إطلاق درونات غير شرعية.

وأعلن، ألكسندر هينشتاين، أحد المبادرين إلى تبني القانون أن مشروع القانون قد أدخلت فيه تعديلات تخص كذلك مكافحة السفن والزوارق المسيرة.

وأوضح المكتب الصحفي لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما أن البرلمان سينظر في مشروع القانون المعدل في جلسة 11 سبتمبر الجاري.

المصدر: لايف.رو