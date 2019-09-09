شويغو يرد على دعوة إسبر إلى روسيا لأن تكون "دولة طبيعية"

رد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على تصريح لنظيره الأمريكي، مارك إسبر، دعا فيه روسيا لأن تكون "دولة طبيعية" وتتمسك بالقيم الغربية.

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وقال شويغو بعد المحادثات الروسية الفرنسية في موسكو، اليوم الاثنين: "من المهم إضافة شيء هناك، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا على الأرجح سنبقى دولة غير طبيعية".

من جهته أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تعليقه على نفس التصريح، أنه يفهم هذه الأقوال لروسيا بأن تتصرف كدولة طبيعية وليس كالولايات المتحدة، التي قصفت العراق وليبيا خلافا للشرعية الدولية وأن نخصص الملايين في ميزانيتنا للتدخل في شؤون الدول الأخرى مثلما فعل الكونغرس الأمريكي، عندما قرر أن على وزارة الخارجية الأمريكية إنفاق 20 مليون دولار لدعم الديمقراطية في روسيا، وكذلك دعم الانقلابات العسكرية كما فعلت بأقرب حلفائها.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي في باريس، أمس الأحد، قائلا: "سيكون من الممتاز، إذا تمكنت روسيا من التصرف وكأنها دولة طبيعية تتمسك بالقيم الغربية التي تتمسك بها أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاؤنا الآخرين في حلف الناتو... على روسيا أن تغير سلوكها وتتصرف وفق القواعد والأحكام التي حددناها. وهذا هو أفضل أسلوب للتحرك إلى الأمام".

المصدر: نوفوستي