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بيسكوف: تبادل المعتقلين مع أوكرانيا أساس للتفاؤل فيما يخص إيجاد طرق لتطبيع العلاقات بين البلدين

أخبار روسيا

بيسكوف: تبادل المعتقلين مع أوكرانيا أساس للتفاؤل فيما يخص إيجاد طرق لتطبيع العلاقات بين البلدين
Sputnik Sergey Guneev
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يقيم إيجابيا عملية تبادل المعتقلين بين موسكو وكييف، ويعتبرها أساسا لتفاؤل حذر فيما يخص البحث عن طرق لتطبيع العلاقات.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يدور الحديث عن تبادل المعتقلين. ونقيمه إيجابيا ونرحب به. ولا شك في أنه يعطينا أساسا للتفاؤل الحذر فيما يخص مواصلة العمل الهادف إلى البحث عن طرق لتطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، أولا، ومن الطبيعي لضمان الظروف بتنفيذ اتفاقات مينسك".

وردا على سؤال صحفي فيما إذا يرى الكرملين اختلافا في مراسم استقبال المفرج عنهم في عملية التبادل بين البلدين، قال بيسكوف إن هذا الاختلاف ليس في "الخلفية العاطفية والاحتفال، لكن ما هو المهم هنا هو جوهره (جوهر عملية التبادل) والعمل الذي تم القيام به والذي سبق أن شاهدتوه على شاشات التلفزيون".

المصدر: نوفوستي

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