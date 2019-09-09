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شركة "غوغل" تعلق على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الروسية

أخبار روسيا

شركة
Reuters Arnd Wiegmann
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أفادت وكالة "رويترز" بأن شركة "غوغل" أعلنت في ردها على اتهامات موسكو بالتدخل في الانتخابات الروسية، أنها تتمسك بمبادئ الإعلان السياسي المسؤول والمتفق مع القوانين المحلية المناسبة.

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من جانبها أعلنت شركة "فيسبوك" أنها تدرس معلوماتها من حيث انتهاكها لقانون الانتخابات المحلي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المسؤولية عن هذه المعلومات يتحملها صاحب الإعلان.

وردا على طلب وكالة "إنترفاكس" أفاد المكتب الصحفي للشركة في روسيا، اليوم الاثنين: "بأن المسؤولية عن مراعاة قانون الانتخابات في أي دولة يتحملها صاحب الإعلان الذي ينشر معلوماته في "فيسبوك". وعندما تصلنا شكاوى جراء إعلان أو شيء آخر ينتهك القانون المحلي ندرسها ونتخذ الإجراءات الضرورية".

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولايف،  أنه من الممكن اعتبار المعلومات العديدة المنتشرة على صفحات "فيسبوك" و"غوغل" تدخلا في الشؤون الداخلية الروسية.

من جهتها أفادت المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الجماهيري بعثورها على إعلان سياسي في "غوغل" و"فيسبوك" يوم الانتخابات الروسية، واصفة إياه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية الروسية. وتنوي المصلحة نقل المعلومات حول انتهاك قانون الانتخابات الروسي إلى البرلمان.

المصدر: نوفوستي

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