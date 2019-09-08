الأطفال الروس العائدون مؤخرا من سوريا بصحة جيدة

أعلن مدير مركز الأبحاث الوطني لصحة الأطفال في روسيا، الدكتور أندريه فيسينكو، أن الأطباء لم يلاحظوا أي مشاكل صحية جدية لدى الأطفال الروس العائدين أمس السبت من سوريا.

إقرأ المزيد

وقال فيسينكو بعد إجراء أول فحص طبي لهؤلاء الأطفال: "إن الأطفال الذين جاؤوا من سوريا بصحة جيدة على ما يبدو. ولا نرى أي مشاكل جدية في حالتهم الصحية".

وأضاف أن الأطفال سيبقون في المركز لمدة يومين أو 3 أيام، مشيرا إلى أن الفحص الطبي التفصيلي لهم سيجري اليوم الأحد. ثم وفق التوصيات الطبية سيتم تسليمهم إلى مستشفيات للأطفال في جمهوريتي داغستان والشيشان.

وأكد الطبيب أيضا أن الأطفال يعانون من صدمة نفسية حادة.

من جانبها ذكرت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا، أنه تم اختيار هذا المركز الطبي لاستقبال الأطفال، بعد أن تمكن خبراؤه من تجنيد قواهم والإعداد لقبول الأطفال خلال أقل من يوم واحد.

وأضافت: "سنواصل إعداد وثائقهم، وسيأتي إلى هنا خبراء وأقرباء بعض الأطفال... وآمل بأن يتجه الأطفال إلى منازلهم في الأيام القريبة القادمة".

المصدر: نوفوستي