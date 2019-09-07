مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: انتهاء عملية تبادل المعتقلين بين موسكو وكييف

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم السبت، أن عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا قد تمت.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن موسكولكوفا: "35 شخصا من جانب و35 شخصا من جانب آخر عبروا حدود بلديهما". كما عبرت عن أملها بإغلاق القضايا الجنائية بحق مواطني روسيا وأوكرانيا في إطار هذه العملية.

ووصفت ما حدث اليوم بأنه "صفحة جديدة في علاقاتنا في المجالين الإنساني والحقوقي".

المصدر: وكالات