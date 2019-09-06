محام: روسيا وأوكرانيا لم تتفقا على صيغة لتبادل الأسرى

أكد فالينتين ريبين، محامي عدد من المواطنين الروس المحتجزين لدى أوكرانيا، أن الطرفين الروسي والأوكراني لم يتفقا حتى الآن على صيغة دقيقة لتبادل الأسرى.

وقال ريبين، في حديث لوكالة "تاس"، ردا على سؤال حول هذا الشأن: "لا صيغة دقيقة حاليا، لأن أوكرانيا ترفض تسليم أحد المشاركين في عملية التبادل".

وشهدت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول تبادل الأسرى نشاطا ملحوظا منذ انتخاب فلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، حيث جرت عقب ذلك مكالمتان هاتفيتان له مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث هذا الموضوع.

وبعد الاتصال الأخير، ذكر بوتين يوم 5 سبتمبر، أن المفاوضات "قريبة من الاكتمال" مشيرا إلى أن عملية التبادل ستكون واسعة وقد تصبح خطة نحو تطبيع العلاقات.

وفي غضون ذلك، قال أندريه بوغان، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل قضية تبادل الأسرى، وذلك بعد وقت وجيز من نشر بعض وسائل الإعلام خبرا مستندا إلى حساب مزيف لزيلينسكي، جاء فيه أنه من المقرر إجراء أول عملية في هذا الإطار ليلة السبت.

المصدر: وكالات