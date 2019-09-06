بوتين: الانفتاح والشرعية والمنافسة مبادئ أساسية للانتخابات في عصر الرقمنة

يبقى انفتاح الانتخابات على الشعب وشرعيتها والمنافسة النزيهة والحوار واحترام المعارضة وحقوق وحريات المواطنين في عصر التغيرات التكنولوجية مبادئ لا استغناء عنها.

جاء ذلك في رسالة تحية وجهها الجمعة 6 سبتمبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركين في مؤتمر "رقمنة العمليات الانتخابية وجوانبها الإنسانية" الدولي الذي ينعقد حاليا في موسكو.

وقرأ نص الرسالة أمام الحضور النائب الأول لمدير إدارة الرئيس الروسي، سيرغي كيريلينكو، كما تم نشر الرسالة على موقع الكرملين.

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وأشار بوتين في رسالته إلى أن المؤتمر جمع في موسكو مشاركين يمثلون أكثر من 30 بلدا. ويتوجب عليهم بحث دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بتجربة تطبيق القوانين وتبادل الخبرات في مجال استخدام تكنولوجيات الرقمنة الحديثة التي تفتح إمكانيات جديدة أمام تطور مؤسسات الديمقراطية المباشرة والرقابة الشعبية في سبيل زيادة شفافية عمليات الانتخاب وحساب مصالح وآراء كل منتخب.

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن انفتاح الانتخابات على الشعب وشرعيتها على كافة المستويات والمنافسة النزيهة والحوار واحترام المعارضة وحقوق وحريات المواطنين لا تزال في عصر التغيرات التكنولوجية قيما ومبادئ لا يمكن الاستغناء عنها.

وأعرب عن قناعته بأن أي قرارات وتوصيات يتبناها المؤتمر ستطبق في الممارسات العملية وتمنى للمشاركين في المؤتمر العمل المثمر.

المصدر: نوفوستي