الاعتداء على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية في منزلها

أفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، تعرضت لاعتداء من قبل مجهول سطا على منزلها، الواقع في ضواحي موسكو.

وأضافت أن لصا تسلل ليلة الجمعة إلى شرفة منزل بامفيلوفا في ضواحي موسكو، واعتدى عليها بالضرب عدة مرات باستخدام جهاز الصعق الكهربائي، وفر من المكان.

وتابعت الوزارة أنها فتحت قضية جنائية للتحقيق في ملابسات الهجوم.

المصدر: نوفوستي