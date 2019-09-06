 
مباشر

الاعتداء على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية في منزلها

أخبار روسيا

الاعتداء على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية في منزلها
Sputnik Vladimir Pesnya
رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md62

أفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، تعرضت لاعتداء من قبل مجهول سطا على منزلها، الواقع في ضواحي موسكو.

وأضافت أن لصا تسلل ليلة الجمعة إلى شرفة منزل بامفيلوفا في ضواحي موسكو، واعتدى عليها بالضرب عدة مرات باستخدام جهاز الصعق الكهربائي، وفر من المكان.

وتابعت الوزارة أنها فتحت قضية جنائية للتحقيق في ملابسات الهجوم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الباباخا" قبعات تقليدية من موطن محمدوف في أبو ظبي