"سبيربنك" يلتزم بمساعدة العائلات المنكوبة في مقاطعة إيركوتسك بعد انتقادات بوتين

بعد انتقادات رئيس الدولة تعهد رئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف بإعادة هيكلة القروض الممنوحة للمواطنين المتضررين جراء فياضانات مقاطعة إيركوتسك وتنظيم رحلات لأطفالهم في القرم.

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ووصل غريف المنطقة المنكوبة في المقاطعة في اليوم التالي بعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لها، حيث قال: "اتخذنا قرارا بإعادة هيكلة القروض الممنوحة للشركات والأفراد المتضررين ومنحهم تأجيل سداد المدفوعات وإعفاءهم من الفوائد المتراكمة خلال العام الجاري".

كما وعد غريف ببناء قسم لعلاج الأمراض المعدية في مستشفى مدينة تولون التي احتجاتها الفيضانات هذا الصيف.

وكان بوتين قد انتقد "سبيربنك" لعدم الاستجابة لطلبات المتضررين بإعادة هيكلة ديونهم.

المصدر: وكالات