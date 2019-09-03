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روسيا.. بوكلونسكايا تحصل على منصب جديد في مجلس الدوما

أخبار روسيا

روسيا.. بوكلونسكايا تحصل على منصب جديد في مجلس الدوما
Sputnik
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تم إعفاء البرلمانية ناتاليا بوكلونسكايا، من منصب نائبة رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد، في مجلس الدوما الروسي.

وأفاد مراسل وكالة "تاس"، بأن بوكلونسكايا، نالت منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الدوما سيرغي نيفيروف، إن ناتاليا بوكلونسكايا، أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى لجنة الشؤون الدولية، وبررت ذلك باهتمامها بالشؤون الدولية والسياسية الخارجية، وأشارت إلى أنها ستحصل على شهادة علمية في هذا الاختصاص في الوقت الراهن.

في الآونة الأخيرة، حظيت ناتاليا بوكلونسكايا، باهتمام وسائل الإعلام، بسبب طلاقها من زوجها إيفان سولوفيوف.

وفي أغسطس من هذا العام، أخبرت هذه البرلمانية وكالة "نوفوستي"، بوجود تغيرات "جذرية" في حياتها الشخصية، التي ستصبح علنية بعد أن تنشر البيان السنوي عن دخلها المالي.

بعد ذلك، أعلن إيفان سولوفيوف، أنه انفصل عن زوجته، الحسناء بوكلونسكايا، وقال، إنه ظهرت "في حياتهما الأسرية، حقائق قاسية، على شكل البرغماتية، والتمسك بالمهنة على حساب العائلة، والاستعداد للتضحية بكل شيء بسهولة لقاء ذلك".

المصدر: news.mail.ru

 

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