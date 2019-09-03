 
مباشر
عاجل
"سانا": الأصوات التي سمعت باللاذقية ناجمة عن صد المضادات لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون على حميميم

شركة روسية ابتكرت منظارا بحريا مقاوما للتموج

أخبار روسيا

شركة روسية ابتكرت منظارا بحريا مقاوما للتموج
topwar.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcle

اخترع المهندسون في شركة "شوابي" الروسية منظارا بحريا حديثا. ومن مميزاته تزويده بنظام استقرار يساعد في مقاومة التموج.

إقرأ المزيد
روسيا تعزز أسطول البحر الأسود بسفن وغواصات متطورة
روسيا تعزز أسطول البحر الأسود بسفن وغواصات متطورة

من المعروف أن المنظار هو جهاز حساس جدا. وحتى حركة بسيطة لليد يسببها التموج البحري يمكن أن تؤثر عليه وتعقد التركيز على الهدف. لذلك ابتكر المهندسون الروس نظاما للاستقرار يركب في منظاري "بي إس إف 20*50" (نسبة التكبير 20) و"بي بي إف 8*0 "(نسبة التكبير 8) البحريين اللذين بدأت شركة "شوابي" إنتاجهما.

يذكر أن شركة "شوابي" بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية،  تتخصص في تصنيع الأجهزة الدقيقة، بما في ذلك الأجهزة البصرية الحساسة.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عدد "اللايكات" قد يختفي من فيسبوك.. ما علاقة الإدمان بهذا القرار؟!