شركة روسية ابتكرت منظارا بحريا مقاوما للتموج

اخترع المهندسون في شركة "شوابي" الروسية منظارا بحريا حديثا. ومن مميزاته تزويده بنظام استقرار يساعد في مقاومة التموج.

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من المعروف أن المنظار هو جهاز حساس جدا. وحتى حركة بسيطة لليد يسببها التموج البحري يمكن أن تؤثر عليه وتعقد التركيز على الهدف. لذلك ابتكر المهندسون الروس نظاما للاستقرار يركب في منظاري "بي إس إف 20*50" (نسبة التكبير 20) و"بي بي إف 8*0 "(نسبة التكبير 8) البحريين اللذين بدأت شركة "شوابي" إنتاجهما.

يذكر أن شركة "شوابي" بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تتخصص في تصنيع الأجهزة الدقيقة، بما في ذلك الأجهزة البصرية الحساسة.

المصدر: سلاح روسيا