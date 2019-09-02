زاد إجمالي حجم ثروة أصحاب المليارات الروس، خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2019 بمقدار 28.316 مليار دولار.

ووفقا للتصنيف الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، يوم الاثنين، حول أصحاب المليارات في العالم "بي بي أي"، يعود المركز الأول بين المواطنين الروس العشرة الأكثر ثروة، من المدرجة أسماؤهم على القائمة، إلى فلاديمير بوتانين، أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نورنيكل"، الذي زادت ثروته بـ 3.88 مليار دولار لتصل إلى 23.5 مليار.

وجاء في المرتبة الثانية ليونيد ميخلسون، المالك المشارك في شركة الغاز "نوفاتيك"، والذي ارتفعت ثروته بـ 2.85 مليار دولار لتبلغ 22.3 مليار دولار.

وفي المركز الثالث جاء فلاديمير ليسين، صاحب مجموعة الأسهم الرئيسية لشركة "مصنع نوفوليبيتسك للصلب" الذي زادت ثروته بـ 2.64 مليار دولار وقدرت بـ 20.5 مليار دولار. واحتل أليكسي مورداشوف، المالك الرئيسي لشركة "سيفر ستال" للصلب، المركز الرابع، حيث زادت ثروته بـ 1.35 مليار دولار وبلغت 18.8 مليار دولار.

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وحل خامسا، فاغيت ألكبيروف، المالك المشارك في شركة "لوك أويل" النفطية، بزيداة قدرت بـ 2.13 مليار دولار، وبلغت ثروته 18.2 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن مؤشر "بلومبرغ" لأصحاب المليارات في العالم "بي بي أي" هو التصنيف الذي يرصد ثروات 500 من الأغنياء وتغييراتها بشكل يومي، بحيث يتجدد في نتيجة إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوميا، وتضم هذه القائمة أسماء 27 مليارديرا روسيا.

المصدر: سبوتنيك