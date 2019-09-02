شركة "غاز" الروسية تعرض جيلا جديدا ذكيا لسيارة "غازيل"

عرضت شركة "غاز" الروسية، ضمن معرض Comtrans-2019 الدولي لسيارات الشحن بموسكو، اليوم الاثنين، نسخة جديدة من الشاحنة الخفيفة "غازيل" موديل NN، تتمتع بميزة "مساعد السائق الذكي".

وأوضح رئيس الشركة، فاديم سوروكين، للحصفيين، أن الخاصية تتمثل في "منصة ذكية قادرة على الرؤية والسماع والتفاعل مع البنى التحتية للسيارة، كما أنها تضمن سلامة السائق".

وتشمل تلك المنصة الذكية أكثر من 30 نظاما لمساعدة السائق، تتضمن كاميرات ورادارات وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية، تجمع البيانات حول الوضع في الطريق وفي محيطه وتنقلها إلى "الدماغ الرقمي" للسيارة، أي جهاز التحكم الإلكتروني، ومنه إلى السائق وتتفاعل مباشرة مع عناصر القيادة.

وأضاف سوروكين أن "غازيل NN" يمكن أن تستخدم محرك الاحتراق الداخلي ومحركا كهربائيا أيضا، مشيرا إلى أن الموديل الجديد صممه مهندسو مصنع "غوركوفسكي" للشاحنات، خصيصا بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق إنتاج أول شاحنة من نوع "غازيل".

وستطلق "غاز" الإنتاج التسلسلي للشاحنة عام 2020 لتكون متاحة للمشترين في 2021.

المصدر: وكالات