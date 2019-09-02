شاهد.. شركة روسية تعرض "ماكس" مجنزرة برمائية مدنية

عرضت شركة "شوابي" الروسية في جناحها بمعرض "ماكس -2019" الدولي للطيران عربة مجنزرة عجيبة تنقل الناس في المستنقعات والمناطق الخالية من الطرق والأنهار.

وهي ناقلة TERRANICA Dreamtrack تختلف عن سابقاتها بوجود علبة السرعة الأوتوماتيكية. وإنها تتميز بسهولة القيادة حتى بالنسبة لسائق غير محترف. ويمكن أن تتسارع الناقلة حتى 80 كيلومترا في الساعة وتقطع مسافة 400 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

مع ذلك فإنها تضمن لركابها ظروف الراحة الممتازة حتى عند انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وتم تصنيع جسمها باستخدام المواد البلاستيكية المقاومة للصدمات. أما محركها فبمقدوره إنتاج قوة 150 حصانا وخلق عزم الدوران المستمر، ما يضمن السير المستقر غير المنقطع في الأراضي الوعرة.

وقد تم تصنيع الناقلة المجنزرة في مصنع "سابفير" بموسكو حيث ستنظم عملية تجميعها وإنتاجها على دفعات.

المصدر: سلاح روسيا