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عرض الطائرة الرياضية الجديدة LAROS-31 في " ماكس - 2019"

أخبار روسيا

عرض الطائرة الرياضية الجديدة LAROS-31 في
Sputnik
الطائرة الرياضية والأكروباتية الجديدة LAROS-31.
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ستقدم شركة التصاميم  الجوية الروسية "لاروس"، خلال فعاليات معرض "ماكس - 2019 " الدولي للطيران، مشروع طائرة رياضية وأكروباتية جديدة تحمل اسم LAROS-31.

وستلبي هذه الطائرة متطلبات أعلى المعايير الدولية في هذا المجال. وفي هذه الطائرة تم اختزال أفضل الطائرات الرياضية السوفيتية، وهي Su-26 و Su-29 و Su-31 ، التي تم إنتاجها في الفترة من 1983 إلى 1997.

وخلال إنتاج الطائرة، تم استخدام مواد مركبة جديدة، وتكنولوجيات جوية رائدة وتخفيف وزن الطائرة. وسيوفر تحديث هيكل جناحي الطائرة، خصائص تحليق عالية - مقارنة بطائرتي Su-26 و Su-31 .

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وجدير بالذكر، أن الطائرات الرياضية السوفيتية والروسية معروفة وذات سمعة جيدة في مختلف أرجاء العالم.  

وحقق الطيارون الرياضيون الروس والأجانب، الفوز في الكثير من المسابقات والبطولات العالمية والأوروبية للأكروبات الجوية، بفضل استخدامهم لطائرات Su-26 و Su-31.

 المصدر: وكالات

 

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