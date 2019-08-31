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غرق مروحية في إحدى المسطحات المائية عقب سقوطها بضواحي موسكو

أخبار روسيا

غرق مروحية في إحدى المسطحات المائية عقب سقوطها بضواحي موسكو
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الطوارئ الروسية بسقوط مروحية خاصة صغيرة، في مسطحات "كلازما" المائية بضواحي موسكو، ومن ثم غرقها.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ: "عند وصول (فرق الإنقاذ) إلى مكان (السقوط)، لم يتم رصد المروحية بصريا".

وفي وقت سابق، تلقت الوزارة بلاغا يفيد بسقوط مروحية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء، وسقطت على بعد 50 مترا من ضفة القناة المائية.

المصدر: نوفوستي

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