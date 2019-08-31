أفادت وزارة الطوارئ الروسية بسقوط مروحية خاصة صغيرة، في مسطحات "كلازما" المائية بضواحي موسكو، ومن ثم غرقها.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ: "عند وصول (فرق الإنقاذ) إلى مكان (السقوط)، لم يتم رصد المروحية بصريا".

وفي وقت سابق، تلقت الوزارة بلاغا يفيد بسقوط مروحية إثر اصطدامها بخطوط الكهرباء، وسقطت على بعد 50 مترا من ضفة القناة المائية.

المصدر: نوفوستي