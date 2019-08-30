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توجيه تهمة التجسس إلى أمريكي معتقل في روسيا

أخبار روسيا

توجيه تهمة التجسس إلى أمريكي معتقل في روسيا
Reuters VLADIMIR PESNYA
الأمريكي بول ويلان المتهم بالتجسس في روسيا
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انتهى التحقيق في قضية الأمريكي بول ويلان المعتقل في روسيا، وتم توجيه تهمة "التجسس" إليه، حسبما أكد محاموه.

وقال المحامي فلاديمير جيريبينكوف، اليوم الجمعة، إن "أجهزة التحقيق وجهت إلى ويلان اليوم التهمة بصيغتها النهائية، والأسبوع المقبل يجب أن يبدأ تعرف المتهم على مواد القضية الجنائية".

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وأضاف المحامي أن موكله لم يعترف بذنبه.

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن عن اعتقال بول ويلان الذي يحمل عدة جنسيات، بما فيها الأمريكية والكندية والبريطانية، أواخر العام الماضي.

وتشير مواد التحقيق إلى أن ويلان يزور روسيا بشكل منتظم منذ عام 2007، ويعمل كموظف إدارة في هيئة الحراسة لشركة "بورغ وارنر" لصناعة قطع الغيار للسيارات. وقال أخوه إن ويلان عسكري سابق خدم في المشاة البحرية الأمريكية، ووصل إلى روسيا لحضور حفل زفاف صديقه.

وامتنعت الأجهزة الأمنية الروسية عن الكشف عن تفاصيل القضية. وقد يواجه ويلان عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة.

المصدر: وكالات

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