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مات غرقا.. بطل العالم الروسي بالسباحة في الماء البارد

أخبار روسيا

مات غرقا.. بطل العالم الروسي بالسباحة في الماء البارد
Sputnik Goriachev
نهر ينيسي
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غرق في نهر ينيسي بسيبيريا بطل العالم بالسباحة في الماء البارد، نيقولاي ليتشاك.

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وجاء على موقع وزارة الرياضة لإقليم كراسنويارك الروسي أن بطل العالم البالغ من العمر 64 عاما غرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية المائية.

وقال الموقع، إن نيقولاي ليتشاك، معروف بعبور مضيق بيرنغ الذي يفصل آسيا عن أمريكا في أقصى شمال شرق روسيا. كما أنه اشتهر بتحطيمه الرقم القياسي للبقاء في الماء البارد عام 1994 وغيره من الأرقام القياسية للسباحة الباردة.

وتولى نيقولاي ليتشاك قبل غرقه في نهر ينيسي رئاسة مركز السياحة الباردة في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا.

المصدر: نوفوستي

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