مفاجأة الموسم.. "النسر الذهبي" الروسي الغامض

اعتبرت صحيفة The Aviationist الإيطالية المتخصصة في شؤون الطيران أن عرض المقاتلة الروسية الغامضة "سو- 47" كان مفاجأة في معرض الطيران الدولي "ماكس–2019".

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ولفتت الصحيفة إلى أن المقاتلة "سو–47" في نسختها التجريبية بجناحيها المعكوسين وتقنياتها الفريدة، ظهرت آخر مرة في معرض "ماكس–2007".

وذكر التقرير الإيطالي أن الصحفيين والمصورين في معرض الطيران الدولي "ماكس–2019" المستمرة فعالياته في مطار "جوكوفسكي" بضواحي موسكو، كانوا على موعد مع حدث غير متوقع يوم الاثنين الماضي، حين سحبت المقاتلة النادرة والغامضة إلى منطقة العرض.

وسنحت للمصورين خلال عملية سحب المقاتلة فرصة نادرة للغاية لتصويرها في الهواء الطلق مع توفر إضاءة جيدة، قبل أن تصل إلى مكانها في ساحة العرض.

وأشير في هذا السياق إلى أن هذه المقاتلة الحديثة والتي لا تزال في مرحلة التجارب، قامت بأول رحلة جوية لها في سبتمبر عام 1997، ما أثار اهتماما واسعا بين المراقبين والمتخصصين الغربيين.

ويطلق على هذه الطائرة اسم "النسر الذهبي"، ويسميها حلف شمال الأطلسي Firkin وقد صنع منها نموذج مخصص لاختبار عمل عدة أنظمة تحكم جديدة إضافة إلى خصائص تصميمها الفريد، ويشير المختصون والمراقبون هنا إلى أن العنصر الأكثر إثارة للإعجاب فيها هو أجنحتها المعكوسة وغير الاعتيادية.

ويستخدم في هذه الطائرة بشكلها الغريب نظام تحكم رقمي حديث، وتدخل في صناعتها مواد مركبة مثل ألياف الكربون، وبعض التقنيات والمكونات، تستعمل اليوم في إنتاج الطائرة الروسية من الجيل الخامس "سو-57".

المصدر: The Aviationist