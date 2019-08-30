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بالفيديو... رمايات تدريبية بصواريخ "كاليبر" التي أجهضت تجارة وقود "داعش" المنهوب في سوريا

أخبار روسيا

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نفذت سفينة الصواريخ "فيتشني فولوتشوك" الروسية الخفيفة للمرة الأولى رماية بصواريخ "كاليبر" المجنحة عالية الدقة ضربت هدفا بحريا في مياه الأسود.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن طائرات مسيرة سجلت إصابة الهدف الذي كان يحاكي سفينة معادية على بعد نحو 40 ميلا بحريا.

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وذكر البيان أن ميدان الرماية البحرية أغلق في وجه الملاحة من أجل ضمان سلامتها، وشاركت في عملية إغلاق المنطقة 10 من السفن وسفن الإسناد التابعة لأسطول البحر الأسود، إضافة إلى الطيران البحري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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