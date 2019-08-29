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الأمن الروسي يلقي القبض على متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية جنوبي البلاد

أخبار روسيا

الأمن الروسي يلقي القبض على متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية جنوبي البلاد
Sputnik
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي إلقاء القبض على متهم بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف المؤسسات الحكومية في جمهورية قبردين بلقار في شمالي القوقاز الروسي.

وقال الأمن الفدرالي في بيان صحفي اليوم الخميس: "أثناء تمشيط الغابات في منطقة أروان شمال شرقي عاصمة الجمهورية نالتشيك، تم اكتشاف وكر يحوي عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع وشديدتي الانفجار".

وأضاف البيان أن الأمن الفدرالي تمكن بالتعاون مع الشرطة المحلية من القبض على أحد السكان المحليين الذي سبق وأن خضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب وثبت تورطه في صنع العبوتين وتجهيز المخبأ.

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وأشار البيان إلى أن الموقوف اعترف بتخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف منشآت لهيئات إنفاذ القانون والمؤسسات الإدارية.

ولم يذكر البيان ما إذا كان الموقوف على صلة بمنظمة إرهابية أو كان ينشط بمفرده.

المصدر: وكالات

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