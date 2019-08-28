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مسؤول روسي: تعاوننا مع تركيا دليل على تعثر العقوبات الأمريكية

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مسؤول روسي: تعاوننا مع تركيا دليل على تعثر العقوبات الأمريكية
Sputnik Sergey Mamontov
مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوغاييف
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قال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ديمتري شوغاييف، إن إنجاز صفقة تزويد تركيا بمنظومات "إس-400" الروسية يدل على تعثر العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

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وفي تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران، التي تجري قرب مدينة جوكوفسكي (بضواحي موسكو)، قال شوغاييف: "يمكنا القول، استنادا إلى مثال تركيا، إن العقوبات لا تعمل بكل طاقاتها، كما كانوا يخططون (الأمريكيون)".

ومع أن المسؤول اعترف بأن العقوبات جعلت صادرات الأسلحة الروسية تواجه "مشاكل معينة"، إلا أنه أكد إيجاد حلول، ومنها الانتقال من الدولار إلى العملات الوطنية.

ورفض شوغاييف الكشف عن العملة التي تتم تسوية الحسابات بين روسيا وتركيا باستخدامها، مكتفيا بالقول إن الحالة في هذا المجال "على ما يرام".

المصدر: سبوتنيك

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