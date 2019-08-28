مقتل 3 عمال جراء انهيار جدار مبنى في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (فيديو)
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قتل 3 عمال وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء انهيار جدار مبنى تابع لمحطة ضخ مياه في مدينة نوفوسيبيرك الروسية.
وأفاد المكتب الصحفي لـ "شركة سيبيريا لإنتاج الطاقة" المالكة للمحطة بانتشال جثث 3 أشخاص من تحت الأنقاض.
من جهتها، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص واحد.
وأشارت معلومات أولية إلى تواجد 8 أشخاص في مكان الحادث لحظة انهيار الجدار، الذي يقع في مبنى يخضع لعملية إعادة ترميم.
ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى انتهاك قواعد الأمن أثناء إجراء أعمال الترميم.
المصدر: وكالات
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