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مقتل 3 عمال جراء انهيار جدار مبنى في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

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قتل 3 عمال وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء انهيار جدار مبنى تابع لمحطة ضخ مياه في مدينة نوفوسيبيرك الروسية.

وأفاد المكتب الصحفي لـ "شركة سيبيريا لإنتاج الطاقة" المالكة للمحطة بانتشال جثث 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

من جهتها، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص واحد.

وأشارت معلومات أولية إلى تواجد 8 أشخاص في مكان الحادث لحظة انهيار الجدار، الذي يقع في مبنى يخضع لعملية إعادة ترميم.

ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى انتهاك قواعد الأمن أثناء إجراء أعمال الترميم.

المصدر: وكالات

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