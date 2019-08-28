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بوتين يتفقد مطار "غاغارين" الجديد في مقاطعة ساراتوف

أخبار روسيا

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زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطار "غاغارين" في مقاطعة ساراتوف، واطلع على خصائص المطار الجديد الذي دخل الخدمة يوم 20 من الشهر الجاري.

وتفقد بوتين قاعة تسجيل المسافرين في المطار وقاعة الانتظار، كما اطلع أيضا على تصميم وخريطة المطار.

ويقع المطار الذي يحمل اسم رائد الفضاء الأول في العالم، الروسي يوري غاغارين، على بعد 30 كيلومترا من مركز مدينة ساراتوف، وتصل طاقة استيعابه إلى مليون مسافر في السنة.

المصدر: نوفوستي

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