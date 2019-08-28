الصحفيون الأجانب معجبون بقاعدة حميميم الروسية ومهنية العسكريين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbku
أعرب عدد من الصحفيين الأجانب الذين تمكنوا من زيارة قاعدة حميميم الروسية بسوريا ونقطة الخدمات اللوجستية التابعة للبحرية الروسية بطرطوس، عن إعجابهم بظروف عيش العسكريين هناك ومهنيتهم.
وقد أتيحت الفرصة للصحفيين الأجانب للتعرف عن كثب على حياة العسكريين الروس وعمل القاعدة الروسية، بعد أن زاروا مدينة خان شيخون التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها.
وسمح المسؤولون في القاعدة الروسية للصحفيين الأجانب بزيارة القاعدة في حميميم والمنشآت التي يعيش فيها العسكريون والاطلاع على نمط حياتهم ونظام أكلهم، كما شاهدوا تحليق المقاتلة الروسية "سو-35" وهبوطها أثناء الطلعات التدريبية.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)