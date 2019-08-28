الصحفيون الأجانب معجبون بقاعدة حميميم الروسية ومهنية العسكريين

أعرب عدد من الصحفيين الأجانب الذين تمكنوا من زيارة قاعدة حميميم الروسية بسوريا ونقطة الخدمات اللوجستية التابعة للبحرية الروسية بطرطوس، عن إعجابهم بظروف عيش العسكريين هناك ومهنيتهم.

وقد أتيحت الفرصة للصحفيين الأجانب للتعرف عن كثب على حياة العسكريين الروس وعمل القاعدة الروسية، بعد أن زاروا مدينة خان شيخون التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها.

وسمح المسؤولون في القاعدة الروسية للصحفيين الأجانب بزيارة القاعدة في حميميم والمنشآت التي يعيش فيها العسكريون والاطلاع على نمط حياتهم ونظام أكلهم، كما شاهدوا تحليق المقاتلة الروسية "سو-35" وهبوطها أثناء الطلعات التدريبية.

المصدر: نوفوستي