 
مباشر

تحديد موعد الاختبار الحكومي لأضخم مروحية في العالم

أخبار روسيا

تحديد موعد الاختبار الحكومي لأضخم مروحية في العالم
مصنع روستوف للمروحيات/بافيل بوغريموف
نموذج مطور من مروحية "مي - "26
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbim

يختتم الاختبار الحكومي لنموذج مطور من مروحية "مي – 26 تي 2 في" منتصف عام 2020.

وتستطيع المروحية المطورة بصفتها أضخم المروحيات في العالم أن تنقل داخل جسمها أو خارجه نحو 20 طنا من الحمولة.

تحديد موعد الاختبار الحكومي لأضخم مروحية في العالم
مصنع روستوف للمروحيات/بافيل بوغريموف
مروحية مي-26

وقال مدير إدارة المبيعات العسكرية في شركة "مروحيات روسيا"، فلاديسلاف سافيليف، إنه تم تصميم النموذج المطور لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بطلب وزارة الدفاع الروسية. وتكللت اختباراته التمهيدية بنجاح تام.

إقرأ المزيد
روسيا تختبر جيلا جديدا من المروحيات المتطورة
روسيا تختبر جيلا جديدا من المروحيات المتطورة

وقال، سافيليف في تصريح أدلى به على خلفية معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران والفضاء إن النموذج الجديد تزود، خلافا لسابقه، بمنظومة "فيتيبسك" الخاصة بحمايته من صواريخ "أرض – جو". وحصلت المروحية على قمرة القيادة الزجاجية المزودة بـ5 شاشات متعددة المهام وكذلك الطيار الآلي الرقمي ونظام "نافستار/غلوناس" للملاحة الفضائية.

وسمح كل ذلك بتخفيض عدد أفراد طاقم المروحية من 5 إلى 3 أفراد.

يذكر أن مهندسي مصنع روستوف للمروحيات يعملون حاليا على تصميم نسخة قطبية من مروحية "مي – 26 تي 2 في". وتتميز النسخة الجديدة بقدرتها على تحمل درجات الحرارة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غير القبلات.. إليك أبرز المواقف اللافتة لزعماء G7