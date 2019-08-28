تحديد موعد الاختبار الحكومي لأضخم مروحية في العالم

يختتم الاختبار الحكومي لنموذج مطور من مروحية "مي – 26 تي 2 في" منتصف عام 2020.

وتستطيع المروحية المطورة بصفتها أضخم المروحيات في العالم أن تنقل داخل جسمها أو خارجه نحو 20 طنا من الحمولة.

مصنع روستوف للمروحيات/بافيل بوغريموف

وقال مدير إدارة المبيعات العسكرية في شركة "مروحيات روسيا"، فلاديسلاف سافيليف، إنه تم تصميم النموذج المطور لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بطلب وزارة الدفاع الروسية. وتكللت اختباراته التمهيدية بنجاح تام.

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وقال، سافيليف في تصريح أدلى به على خلفية معرض "ماكس-2019" الدولي للطيران والفضاء إن النموذج الجديد تزود، خلافا لسابقه، بمنظومة "فيتيبسك" الخاصة بحمايته من صواريخ "أرض – جو". وحصلت المروحية على قمرة القيادة الزجاجية المزودة بـ5 شاشات متعددة المهام وكذلك الطيار الآلي الرقمي ونظام "نافستار/غلوناس" للملاحة الفضائية.

وسمح كل ذلك بتخفيض عدد أفراد طاقم المروحية من 5 إلى 3 أفراد.

يذكر أن مهندسي مصنع روستوف للمروحيات يعملون حاليا على تصميم نسخة قطبية من مروحية "مي – 26 تي 2 في". وتتميز النسخة الجديدة بقدرتها على تحمل درجات الحرارة إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا