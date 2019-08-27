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باتروشيف يناقش في ماليزيا سير التحقيقات في حادث إسقاط طائرة بوينغ الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014

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باتروشيف يناقش في ماليزيا سير التحقيقات في حادث إسقاط طائرة بوينغ الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014
Reuters Michael Kooren
طائرة "بوينغ-777" التي تم إسقاطها فوق الأراضي الأوكرانية عام 2014، أرشيف
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ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، في ماليزيا التحقيق الدولي في حادث إسقاط طائرة "بوينغ" فوق دونباس بأوكرانيا واصفا إياه بالمسيس.

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وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء: "تمت مناقشة منفصلة للوضع في مجال التحقيق في أسباب تحطم طائرة "بوينغ" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في أجواء أوكرانيا. ووافق الجانب الروسي على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إلى لجنة التحقيق المشتركة (الدولية) بسبب طابعها المسيس وتوجيه اتهامات متسرعة وغير مبررة".

وشارك في المناقشات من الجانب الروسي ممثلون عن النيابة العامة الروسية ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع وجهاز الأمن الفدرالي ومؤسسة الطيران ومجلس الأمن الروسي.

ويجري فريق التحقيق المشترك، تحت قيادة المدعي العام الهولندي، ودون مشاركة روسيا، تحقيقا في ظروف الحادث، وقدم في وقت لاحق نتائج مؤقتة، ادعى فيها أن طائرة الـ"بوينغ" أسقطت بصاروخ تابع لمنظومة"بوك" للدفاع الصاروخي، الذي يعود للواء 53 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الروسية في كورسك.

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من جهته ذكر نائب المدعي العام الروسي، نيكولاي فينيتشينكو، بأن الجانب الروسي قدم كل بيانات الرادار الروسي إلى هولندا، مع الوثائق التي تشير إلى أن نظام صاروخ "بوك" الذي أصاب الـ"بوينغ" يعود لأوكرانيا، ولكن تم تجاهل هذه المعلومات من قبل المحققين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن اتهامات لجنة التحقيق الدولية بتورط روسيا في تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية لا أساس لها، وأن التحقيق منحاز، وذو جانب واحد.

وفي وقت لاحق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أنه لا يُسمح لروسيا بالتحقيق في كارثة الطائرة في شرق أوكرانيا (منطقة الدنباس)، مضيفا أنه لا يمكن لموسكو الاعتراف بنتائج التحقيق، إلا في حال مشاركتها في التحقيق بشكل كامل.

وفي يونيو الماضي أعلنت لجنة التحقيق الدولية أسماء 4 مشتبه بهم، من بينهم المواطنون الروس، إيغور غيركين، وسيرغي دوبينسكي، وأوليغ بولاتوف، وكذلك الأوكراني ليونيد خارتشينكو. ويعتبرهم التحقيق متورطين في تسليم نظام الدفاع الجوي "بوك" إلى موقع في دونباس، والهجوم على طائرة "بوينغ" الماليزية.

وأفادت اللجنة (الدولية) بأن محاكمة المتهمين بتحطم الطائرة الماليزية ستجري في هولندا، اعتبارا من 9 مارس عام 2020. 

المصدر: نوفوستي 

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