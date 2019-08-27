روسيا توضح عدم قدرة النائب الأمريكي رون جونسون من دخول روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السيناتور الأمريكي، رون جونسون، لم يقدم وثائقه للحصول على تأشيرة دخول إلى روسيا، مشيرة إلى أن روسيا منعت دخوله إلى أراضيها منذ وقت بعيد.

وقالت دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "يسمى ذلك تلاعبا بالمعلومات. فقد تم إدراج اسمه في قائمة الأشخاص الذين لا يسمح لهم بدخول روسيا، وذلك ردا على إدراج أسماء مواطنين روس في القائمة الأمريكية المماثلة، الأمر الذي كان يعرفه (جونسون) منذ وقت بعيد. وهو لم يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الدخول. لكنه أعلن للجميع وكأننا رفضنا طلبه".

وادعى السيناتور الأمريكي، رون جونسون، أمس الاثنين، بأن روسيا رفضت منحه تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وأنه كان ينوي زيارة روسيا في إطار وفد الكونغرس الأمريكي للمشاركة في مفاوضات مع المسؤولين الروس.

من جانبها قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن "السيناتور جونسون لم يتقدم إلى سفارتنا بطلب للحصول على تأشيرة الدخول، ولم يبلغنا بنيته زيارة روسيا".

المصدر: نوفوستي