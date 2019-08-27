معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء ينطلق اليوم في ضواحي موسكو

يفتتح في ضواحي موسكو اليوم الثلاثاء الصالون الدولي للطيران والفضاء (ماكس)، أحد أكبر المعارض للصناعات الفضائية في العالم، عروضه لأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

ويقام المعرض الجوي تحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة جوكوفسكي للعلوم وتكنولوجيا الطيران، بضواحي موسكو.

ومن المقرر أن تعرض روسيا خلال هذا المنتدى العالمي أحدث الصناعات الفضائية والعروض الجوية، وكذلك التأكيد على انفتاح السوق الروسية للتعاون في هذا المجال مع شركاء روسيا.

ومن المنتظر أن تعرض مجموعة "غرونشتاد" الروسية طائرة بلا طيار عمودية تزن 7 أطنان، ومن المقرر كذلك أن تكشف مؤسسة "اينيرغوماش" لأول مرة عن محرك صاروخ فائق الثقل مخصص للرحلة إلى القمر.

وسيشارك سلاح الجو الروسي في "ماكس" بعروض جوية يكشف فيها مميزات أحدث مقاتلاته من الجيل الخامس "سو-57".

المصدر: نوفوستي