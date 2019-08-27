الشرطة العسكرية الروسية على بعد كيلو متر من نقطة للأتراك بمحافظة حماة

أقامت الشرطة العسكرية الروسية نقطة تفتيش على بعد كيلو متر واحد فقط من نقطة المراقبة التركية رقم 9، الواقعة في محيط مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

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وكان الجيش السوري سيطر يوم الجمعة الماضي، في إطار عمليات عسكرية لانتزاع ريفي حماة وإدلب من قبضة المسلحين، على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشمالي، ومنها مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة.

وأفادت مصادر حينها بأن الجيش السوري طوّق نقطة المراقبة التركية التاسعة، تزامنا مع بسط سيطرته على قرى وبلدات البويضة ومعركبة واللحايا ومورك في الريف الشمالي لحماة.

المصدر: وكالات



