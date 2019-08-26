بيسكوف: عدم تمديد معاهدة "ستارت-3" سيكون مدمرا بالنسبة للاستقرار الاستراتيجي

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عدم تمديد معاهدة "ستارت-3" سيكون مدمرا بالنسبة للاستقرار الاستراتيجي، مضيفا أن العالم سيبقى بلا هذه الوثيقة الوحيدة بهذا المجال.

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وردا على سؤال صحفي حول ما إذا تجري أي مفاوضات بشأن التمديد حاليا قال بيسكوف، اليوم الاثنين: "لا نرى في الحوار الموجود مع الجانب الأمريكي أي إشارات من واشنطن حول استعدادها أو عدم استعدادها لمناقشة مسألة تمديد معاهدة "ستارت-3". ويمكن القول إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كان يشير أثناء لقائه الأخير مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى ضرورة بحث هذا الموضوع وبدء المناقشة، لكننا لم نحصل حتى الآن على أي إشارة".

وأضاف: "ستكون التداعيات بالنسبة للأمن الاستراتيجي مدمرة للغاية. بلا شك فإنه سيلحق ضررا بالاستقرار الاستراتيجي. وأقصد هنا المستوى العالمي، لأننا كلنا، وأتحدث هنا عن البشرية كلها، سنبقى بدون وثيقة هي الوحيدة التي تشرف على هذا المجال".

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ولا تزال معاهدة "ستارت-3" التي تم توقيعها عام 2010 معاهدة عاملة وحيدة حول الحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة. وينتهي سريان مفعولها في فبراير عام 2021. ولم يعلن الجانب الأمريكي حتى الآن نيتها لتمديدها.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، سابقا أن فرص تمديد هذه المعاهدة ضئيلة، بسبب وجود قصور فيها.

من جانبها أعلنت روسيا أكثر من مرة استعدادها لمناقشة هذا الموضوع.

أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فأعلن عن رغبته في صياغة اتفاقية نووية ثلاثية جديدة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، غير أن الصين ترفض هذه الفكرة بالكامل.

المصدر: نوفوستي