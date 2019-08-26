البحرية الروسية تتسلم 3 منظومات صواريخ مضادة للسفن

تسلم مؤسسة "ماشينوسترويني" العلمية الإنتاجية العام الجاري للبحرية الروسية 3 منظومات ساحلية للصواريخ المضادة للسفن من طراز "باستيون".

صرح بذلك مدير عام المؤسسة وكبير المصممين، ألكسندر ليونوف" لوكالة "تاس" الروسية على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء.

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وقال مصدر للوكالة في وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود الروسي ستتسلم تلك المنظومات.

يذكر أن منظومة "باستيون" المزودة بصواريخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2010. وبوسع المنظومة حماية الساحل بطول 600 كيلومتر. ويبلغ مدى إطلاق صاروخها 500 كيلومتر. وقد تبعد مواقع نشر المنظومة 200 كيلومتر عن الشاطئ.

المصدر: تاس