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تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء

أخبار روسيا

تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء
Sputnik Andrey Shapran
صورة تعبيرية
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سيزيد عدد الرجال في روسيا عن عدد النساء حتى في المستقبل البعيد.

وجاء ذلك في تقرير نشرته إدارة الإحصاء الروسية التي تتوقع أن تستمر تلك النزعة لغاية عام 2036 حين يبدأ عدد الرجال بالازدياد تدريجيا.

وتطال النزعة كل الأقاليم الروسية باستثناء إقليم تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا حيث يزيد عدد الرجال عن عدد النساء ( لكل 1000 رجل 956 امرأة).

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وشهد التقرير أن مقابل كل ألف رجل في روسيا المعاصرة 1154 امرأة. وسينخفض قليلا عدد النساء المتوسط بحلول عام 2036 إلى 1128 امرأة. وجاء في التقرير أن عدد الرجال سيزيد عن عدد النساء بحلول عام 2031 في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا أيضا.

وأوضح رئيس القسم الدراسي للإحصاء في جامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد، ألكسندر تيموفييف، إن عدد المواليد بين الذكور والإناث متساو تقريبا عند ولادتهم. لكن عند بلوغهم سن 20 – 25 عاما يقابل كل 1023 فتاة ألف شاب فقط، ثم يزيد متوسط عدد النساء مع مرور الوقت ليزيد عددهن ضعف عدد الرجال عند بلوغهن سن 60 عاما. ويعزو العالم هذا الأمر إلى أخطار متزايدة لوفاة الرجال مع امتداد العمر.

المصدر: نوفوستي

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