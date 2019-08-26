شاهد.. لحظة وقوع "غارات إسرائيلية" على الحدود اللبنانية مع سوريا

تناقل عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تصور لحظة وقوع غارات إسرائيلية في قوسايا بمنطقة البقاع اللبناني، ليلة الأحد إلى الاثنين.

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وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"إن إسرائيل شنت غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في لبنان، قرب الحدود السورية.

وأضافت مصادر محلية أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية وقد سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع.

غارات على مقر الجبهة الشعبية القيادة العامة في جرود قوسايا البقاع pic.twitter.com/2QEJk3RagM — جواد (@AbPswQ9Tbz6Hk2E) 25 августа 2019 г.

المصدر: وكالات