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شاهد.. لحظة وقوع "غارات إسرائيلية" على الحدود اللبنانية مع سوريا

أخبار روسيا

شاهد.. لحظة وقوع
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تناقل عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تصور لحظة وقوع غارات إسرائيلية في قوسايا بمنطقة البقاع اللبناني، ليلة الأحد إلى الاثنين.

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إسرائيل تقصف "موقعا عسكريا" في لبنان على الحدود السورية (فيديو)

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"إن إسرائيل شنت غارات جوية على موقع عسكري تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في لبنان، قرب الحدود السورية.

وأضافت مصادر محلية أن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية السورية وقد سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق من سهل البقاع.

المصدر: وكالات 

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