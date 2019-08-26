روسيا تجري مناورات لتجربة الخروج السري للغواصات الذرية

عرض موقع "كراسنايا زفيزدا" الروسي تسجيل فيديو للمناورات التي أجرتها قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي بالقرب من مدينة فيليوتشينسك بمنطقة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وتمت في هذه المناورة تجربة الخروج السري للغواصات الذرية الروسية (من المشروعين 671 و949A) من نقطة الإقامة الدائمة لهذه الغواصات.

ولتحقيق هدف الخروج السري للغواصات أنشأت وحدات الحماية المشعة والكيميائية والبيولوجية ستارة من الغازات الجوية، فيما استخدم الأفراد من وحدة القوات الخاصة لمكافحة القوات والأساليب التخريبية، القنابل الخاصة.

وشاركت في هذه المناورات قوارب الخدمة والسفن الخاصة وأكثر من 50 عسكريا.

المصدر: نوفوستي