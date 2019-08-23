محكمة في موسكو تمدد اعتقال الأمريكي بول ويلان المتهم بالتجسس

قررت محكمة "ليفورتوفسكي" في موسكو، اليوم الجمعة، تمديد اعتقال الأمريكي، بول ويلان، المتهم بالتجسس حتى نهاية أكتوبر القادم.

إقرأ المزيد

وأعلنت القاضية، إيلينا كانيفا: "اتخذت المحكمة قرارا بالمواقفة على طلب التحقيق وتمديد اعتقال المتهم ويلان لمدة شهرين، أي حتى 29 أكتوبر القادم".

وجرت جلسة المحكمة وراء الأبواب المغلقة بسبب الوضع السري لهذه القضية، وحضرها موظفو القسم القنصلي للسفارة الأمريكية بموسكو.

وكان المواطن الأمريكي ويلان طلب في بداية المحاكمة تغيير القاضي وادعى أن النيابة العامة تعمل لصالح جهاز الأمن ولا تتخذ أي إجراءات لوقف خرق حقوقه، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

كما اشتكى ويلان أمام المحكمة من حالته الصحية أثناء الجلسة، وبعد ذلك قررت القاضية دعوة أطباء الإسعاف لفحص المتهم. من جهته أعلن طبيب الإسعاف أن المتهم لا يحتاج إلى نقله السريع إلى المستشفى.

إقرأ المزيد

ويرى محامي ويلان أن التحقيق في القضية قد ينتهي في سبتمبر القادم، بعد ذلك سيتم نقل القضية إلى محكمة موسكو.

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي باعتقاله ويلان في موسكو نهاية العام الماضي، وأعلن أن إلقاء القبض عليه تم أثناء مشاركته في عمل تجسسي.

ويواجه ويلان عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة. ويحمل المتهم الجنسيات الأمريكية والكندية والأيرلندية والبريطانية.

من جهته أكد شقيق ويلان، أن بول، العسكري السابق في المشاة البحرية الأمريكية، وصل إلى موسكو لحضور حفل زواج صديقه.

واتضح أثناء المحاكمة أن ويلان كان يزور روسيا بشكل منتظم منذ عام 2007.

ويشغل ويلان وظيفة كبير المدراء في مجال الأمن الجماعي بشركة " BorgWarner" التي تقوم بإنتاج مكونات السيارات.

المصدر: نوفوستي