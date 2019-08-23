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روسيا تضرب رقما قياسيا من حيث عدد المعمرين البالغين من العمر 100 عام

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روسيا تضرب رقما قياسيا من حيث عدد المعمرين البالغين من العمر 100 عام
Sputnik Ekaterina Chesnokova
روسيا، أرشيف
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أفادت صحيفة "إزفيستيا" أن عدد الروس الذين يتجاوز عمرهم 100 عام بلغ في 1 يناير عام 2019 نحو 20.6 ألف شخص.

ونقلت الصحيفة عن معلومات المصلحة الفدرالية للإحصاء الحكومي أن روسيا تضرب رقما قياسيا جديدا من حيث عدد المعمرين البالغين من العمر 100 عام وأكثر. وكان عددهم في بداية العام الجاري يبلغ 20582 شخصا، أي أكثر بمقدار 17% مما كان عليه عام 2017.

وأضافت المصلحة أن عدد المعمرين الذي تجاوز عمرهم 100 عاما يزداد منذ 8 سنوات، وازداد بمقدار 3 مرات خلالها.

وأشارت إلى أن عدد النساء يشكل 70% من هؤلاء المعمرين.

المصدر: نوفوستي

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