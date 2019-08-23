إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني من سجن بموسكو

تم اليوم الجمعة إطلاق سراح المعارض الروسي، أليكسي نافالني، من سجن في موسكو، وذلك بعد حبسه لمدة 30 يوما بتهمة الدعوة للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة شهدتها موسكو في 27 يوليو الماضي.

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وكتبت كيرا يارميش، السكرتيرة الصحفية الناطقة باسم نافالني، على صفحتها في تويتر: "أليكسي"، ووضعت صورة تظهر لحظة خروجه من السجن.

وقضت محكمة "سيمونوفسكي" في موسكو في 24 يوليو الماضي بسجن نافالني لمدة 30 يوما بعد أن أكدت مسؤوليته عن الانتهاك الجديد لنظام تنظيم أو إجراء فعاليات جماهيرية واسعة.

وجرت وسط موسكو في 27 يوليو الماضي مظاهرة احتجاج غير مرخصة من قبل سلطات المدينة لدعم المرشحين غير المسجلين إلى المشاركة في انتخابات مجلس دوما (برلمان) موسكو الذي ستجري في 8 سبتمبر القادم.

ونتيجة لهذه الاحتجاجات اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص، ومن ثم جرى إطلاق سراح غالبيتهم العظمى.

المصدر: إنترفاكس