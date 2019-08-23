أفادت مؤسسة حماية الغابات الفدرالية الروسية بانخفاض مساحة حرائق الغابات المشتعلة في روسيا بمقدار 58 ألف هكتار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في بيان صدر عن المؤسسة: "في الساعة 00:00 من اليوم الجمعة (23 أغسطس 2019) بقي هناك في الأراضي الروسية 136 حريقا على مساحة تبلغ 43976 هكتارا، حيث تستمر أعمال إخماد الحرائق".

وكانت وسائل الإعلام أعلنت، أمس الخميس، أن 140 حريقا تشتعل حاليا في روسيا على مساحة 102,2 ألف هكتار.

وتم تسجيل أكبر مساحة للحرائق في إقليم كراسنويارسك حيث يشتعل في الغابات 98 حريقا، تبلغ مساحتها 23,4 ألف هكتار. وفي منطقة تشوكوتكا قامت فرق الإطفاء بإخماد الحرائق التي تبلغ مساحتها الاجمالية 11,5 ألف هكتار.

ولا يزال مفعول حالة الطوارئ ساريا في 4 مناطق روسية، وهي مقاطعة إيركوتسك، وإقليم كراسنويارسك، وجمهوريتي بورياتيا وساخا (ياقوتيا).

وقال وزير الموارد الطبيعية الروسي، دميتري كوبيلكين، إن سبب عدد من هذه الحرائق قد يعود إلى ما تسمى بالعواصف الجافة.

المصدر: نوفوستي