وسائل إعلام: تبادل قريب لمحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية بأن موسكو وكييف تعملان على التحضير لتبادل محتجزين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن، فالنتين ريبين، محامي عدد من المواطنين الروس المحتجزين في أوكرانيا، أن 3 مواطنين روس يخضعون للإجراءات القانونية تحضيرا للتبادل.

وحسب تقارير إعلامية أوكرانية، فقد تجري مبادلة بعض المواطنين الروس المتهمين في أوكرانيا بـ "الإرهاب" أو "دعم الانفصاليين" في شرق البلاد، بالبحارة الأوكرانيين المتهمين في روسيا بانتهاك الحدود الروسية أثناء الحادثة في مضيق كيرتش، في نوفمبر الماضي.

من جهته، أشار إيغور سفينتسيتسكي، محامي أحد المواطنين الروس المحتجزين في أوكرانيا، ألكسندر ساتاروف، إلى أن عملية التبادل قد تجري في 28 و29 أغسطس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن لديها معلومات حول عملية التبادل المحتملة، لكنها لا تستطيع الكشف عنها.

وأضافت أن "كل هذه المسائل يجب أن تحل من قبل المحترفين والهيئات المختصة على أساس القانون، وهذا ما سيحدث".

بدوره، أكد الكرملين أن هناك اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل المحتجزين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع نوقش خلال اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان في الرادا العليا (البرلمان) الأوكرانية، لودميلا دينيسوفا، قد التقت قبل شهر مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، وحصلت على قائمة من 35 مواطنا روسيا محتجزين في أوكرانيا، وقدمت من جهتها قائمة بأسماء 150 مواطنا أوكرانيا، تقول إنهم محتجزون على الأراضي الروسية.

المصدر: وكالات