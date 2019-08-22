"كعكة وماء".. أولى كلمات الطفلة بعد ضياعها في الغابة لأربعة أيام!

‏" كعكة وماء".. هذه أولى الكلمات التي نطقت بها الطفلة الروسية ذات الأعوام الخمس فور العثور عليها بعد حوالي 4 أيام من ضياعها ‏في غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفغورد.‏

وخرجت الطفلة المنهكة بنفسها من أيكة في الغابة مستجيبة لنداءات فريق البحث والإنقاذ الذي كان يمشط المنطقة بدقة بحثا عنها، وأول ما طلبته هو قطعة كعكة وماء.

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وتخضع الطفلة، واسمها زارينا، الآن لإشراف الأطباء، حيث ذكر ممثلو وزارة الصحة بأن حالتها حرجة لمعاناتها من حالة جوع وجفاف حادة.

واختفت زارينا يوم الأحد الماضي بعد أن تركتها جدتها برفقة أحد الأقارب، وذهبت للبحث عن الفطر في الغابة. ولدى اختفائها، شارك في البحث عن الطفلة مئات الأشخاص من متطوعين ورجال إنقاذ وشرطة.

وقالت مديرة المكتب الصحفي لفريق إنقاذ "ليزا أليرت"، كسينيا كنوري: "تم القيام بعمل واسع النطاق بمشاركة جميع المؤسسات المختصة بالإنقاذ. كان هناك حوالي 800 شخص. وكان هناك دعم كبير من السكان المحليين. وقام المتطوعون مع أعضاء فرق الإنقاذ بعمل كبير. وفتش الغواصون جميع الأحواض المائية في الغابة. وشاركت الطائرات المروحية في البحث من الجو. كما تم تفتيش وسحب مياه 7 أبيار".

المصدر: فيستي. رو