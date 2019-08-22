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قناة تلفزيونية بريطانية تعتزم تصوير مسلسل عن فلاديمير بوتين

أخبار روسيا

قناة تلفزيونية بريطانية تعتزم تصوير مسلسل عن فلاديمير بوتين
Sputnik Mikhail Klementiev
لقاء بوتين بمدير القناة التلفزيونية الروسية الأولى
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تقوم قناة Channel 4 التلفزيونية البريطانية بتصوير مسلسل ( فيلم ) وثائقي عن فلاديمير بوتين.

جاء ذلك على موقع القناة الذي قال إن المسلسل سيتكون من 3 حلقات.

وقال المدير التنفيذي للفيلم جيمس روغان:" لا يمكن إدراك ما يحدث الآن في العالم دون فهم بوتين الذي استعرض أكثر من مرة صموده واستحق وصف أبرز السياسيين للقرن ـ21".

ومضى قائلا:" سيروي المسلسل قصة رجل استخبارات سابق استطاع إعادة صياغة السياسة العالمية، كما سيعكس  مدى تأثير ذلك على العالم كله".

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وينوي منتجو الفيلم اعتماد مواد الأرشيف وإجراء مقابلات صحفية مع أشخاص مقربين من بوتين وأولئك الذين تأثروا بخطوات اتخذها.

وأوضح، جيمس روغان أن الفيلم سيستعرض كيف أثرت الخبرات  الشخصية لبوتين على السياسة التي انتهجها وكيف نشأت روسيا المعاصرة انطلاقا من الشعور الحساس للخيانة والفخر والغضب وكيف تم تصدير قيم بوتين إلى مختلف أنحاء العالم بدءا من القرم وانتهاء بسولزبيري وواشنطن.

يذكر أن المسلسل سيصوّر في روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: نوفوستي

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