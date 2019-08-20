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وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لطائرة جديدة ذاتية القيادة

أخبار روسيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأول طائرة بدون طيار للرحلات طويلة المدى "ألتيوس-أو" يتم التحكم بها عبر الأقمار الاصطناعية.

واستغرقت الرحلة 32 دقيقة على ارتفاع 800 متر، حيث تمكنت الطائرة من الطيران بدون أي تدخل بشري، وعملت كافة الأنظمة بشكل طبيعي.

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وتزن الطائرة 6 أطنان، وتتميز عن أي طائرة أخرى بإمكانية التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، ما يجعل نطاق طيرانها غير محدود.

المصدر: RT

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