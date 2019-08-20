الإحصاء الروسية: عدد الولادات ارتفع في النصف الأول للعام الجاري في إقليمين روسيين

ارتفع عدد الولادات في النصف الأول من العام الجاري في إقليمين روسيين فقط وهما موسكو حيث ارتفع عدد الولادات بنسبة 5.9% وجمهورية كرتشاي-تشيركيسيا بشمال القوقاز (زيادة 4.7%).

أما البلاد بشكل عام فشهدت في الفترة نفسها انخفاض عدد الولادات بنسبة 8.1% مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي.

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وقالت إدارة الإحصاء الروسية إن 720 ألف طفل ولدوا في النصف الأول من العام الجاري، ما يقل بـ63 ألف ولادة عما هو عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعلومات الواردة من إدارة الإحصاء فإن التقلص الطبيعي لسكان روسيا بلغ 198.8 ألف نسمة، ما يزيد عما هو عليه في النصف الأول للعام الماضي. أما متوسط عدد الوفيات في روسيا ففاق في النصف الأول للعام الجاري عدد الولادات بمقدار 1.3 مرة. فيما يتعلق بـ39 إقليما روسيا ففاق عدد الوفيات عدد الولادات فيها بمقدار 1.5 – 2.1 مرة.

وكان وزير العمل والحماية الاجتماعية ،مكسيم توميلين، قد أعلن في وقت سابق أن عدد الولادات في روسيا سيستمر في الانخفاض، مشيرا إلى أن عائلة روسية متوسطة لديها حاليا 1.6 طفل.

المصدر: تاس