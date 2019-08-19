نشرت قناة تلفزيون "زفيزدا" مشاهد لتدريبات على عمليات الاعتراض في طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي للأرض، نفذتها مقاتلات روسية من طراز "ميغ–31 بي إم" تابعة لأسطول المحيط الهادئ.

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وتظهر المشاهد التي التقطت من قمرة قيادة إحدى المقاتلات، مراحل الإقلاع والصعود إلى الأجواء العليا، والطيران في طبقة الستراتوسفير، حيث يتدرب الطيارون على فنون اعتراض طائرات الخصوم.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية الشرقية في هذا الصدد: "شاركت في المعركة الجوية الافتراضية للمرة الأولى في السقف العملي وعلى ارتفاعات شاهقة، طائرات مقاتلة اعتراضية مطورة طراز ميغ–31 بي إم".

ونفذت عمليات الطيران على ارتفاع أكثر من 20 ألف متر وبسرعة 2500 كيلو متر في الساعة، وأجرت طواقم المقاتلات عمليات بحث عن العدو المفترض من دون الاستعانة بوسائط الدفاع الجوي.

وطائرة "ميغ–31"، مقاتلة اعتراضية بمقعدين تفوق سرعتها الصوت، مصممة لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات قصيرة ومتوسطة وشاهقة، وفي جميع الظروف الجوية، وحين يستخدم العدو وسائل التشويش الخاملة والنشطة.

المصدر: "نوفوستي"