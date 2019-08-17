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شويغو: سنسعد برؤية مشاركين من الناتو في الألعاب العسكرية مستقبلا

أخبار روسيا

شويغو: سنسعد برؤية مشاركين من الناتو في الألعاب العسكرية مستقبلا
Sputnik
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حديث  لقناة "روسيا 1"، إن العسكريين الروس سيكونون سعداء،  برؤية مشاركين من الناتو في الألعاب العسكرية الدولية مستقبلا.

وأضاف الوزير: "في البدء، نقول إننا سنكون سعداء لرؤية أي من دول الناتو في ألعابنا. وسنكون سعداء ليس فقط بلقائهم هنا، ولكن أيضا لإلقاء نظرة على معداتهم العسكرية ومشاهدة ما يمكنهم القيام به. لأنه من الأفضل أن نفهم بعضنا البعض هنا، بدلا من الانتظار ليتم اللقاء في مناسبة أخرى".

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 واليوم أعلن شويغو، خلال حفل أقيم في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، عن انتهاء الألعاب العسكرية الدولية الخامسة.

المصدر: RT

 

 

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