شويغو يعلن انتهاء الألعاب العسكرية الدولية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال حفل أقيم يوم السبت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، عن انتهاء الألعاب العسكرية الدولية الخامسة.

وقال شويغو: "قبل خمس سنوات، عندما بدأنا كل هذا، لم يكن لدينا أي شك في ضرورتها، لكن لم نعتقد أنها ستنتشر على هذا النطاق الواسع. اليوم تقام الألعاب العسكرية في عشر دول في العالم، وأرسلت 39 دولة فرقها للمشاركة" .

وشكر شويغو، وزراء دفاع الدول التي شاركت في الفعالية، وأكد أن ازدياد عدد المشاركين في هذه الألعاب، يجعل السلام في العالم أقوى.

إقرأ المزيد

وأضاف: "أنا متأكد من أن عدد المشاركين، سيكون أكبر في العام المقبل. وأني على ثقة من أنه في هذه المسابقات، ستتعزز العلاقات التي تربط اليوم العديد من الأفراد العسكريين من جميع أنحاء العالم، وستصبح أكثر ودية".

ووجه الوزير الروسي، الدعوة للجميع، للمشاركة في الألعاب المقبلة في العام القادم، وقال: " أعلن عن انتهاء وإغلاق الألعاب العسكرية الدولية".

وانتهى الحفل، بإطلاق الألعاب النارية وترافق ذلك، مع عرض ضوئي مبهر.

المصدر: تاس