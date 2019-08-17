32 جريحا في حادث مروري بمدينة بيرم الروسية
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أصيب 32 شخصا بجروح مختلفة، من ضمنهم أطفال. جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب، بحائط أحد المباني في مدينة بيرم الروسية.
ونقل مراسل وكالة "تاس"، عن محافظ إقليم بيرم، مكسيم ريشيتنيكو، قوله إنه تم نقل المصابين، ومن بينهم 8 أطفال، إلى المستشفيات المحلية.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человекhttps://t.co/edQE6m8Q4Tpic.twitter.com/sy2lLVdZgl— РИА Новости (@rianru) 17 августа 2019 г.
وقبل ذلك، تحدثت الأنباء عن حالة وفاة واحدة، خلال الحادث.
وتفيد المعطيات الأولية، بأن سبب الحادث، يكمن في الوضع الفني المتردي للحافلة، وكذلك عدم تمكن السائق من السيطرة عليها.
المصدر: news.mail.ru
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