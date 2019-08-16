مجددا.. مشروع إبداعي لـ RT يحصد جائزة عالمية مرموقة

فازت قناة RT لأول مرة بجائزة Red Dot الشهيرة، لإنتاجها ألبوم الواقع المعزز (AR) عن عائلة القياصرة الروس "رومانوف"، حيث تعد الجائزة إحدى أرفع التسميات الدولية في المجتمع الإبداعي.

ويمتد تاريخ الجائزة إلى نحو 50 عاما، في حين اختارت لجنة التحكيم مشروع #Romanov100 لـ RT، من بين الفائزين بجائزة Red Dot Brands & Communication Design، وذلك من أصل 8,697 مشارك متنافس.

ومشروع #Romanov100 هو عبارة عن قصة رقمية متعددة المنصات تتحدث عن آخر العائلات الملكية التي حكمت روسيا، رومانوف، وأسس المشروع استنادا إلى الآلاف من صور العائلة الخاصة.

وفي مطلع العام الجاري، أطلقت RT منصة جديدة من المشروع، هي ألبوم الواقع المعزز (AR)، ويحتوي هذا العمل الموسع على قصص جانبية، فيديوهات أرشيفية، صور ثلاثية الأبعاد، وغيرها الكثير من الخصائص.

كما يعرض ألبوم #Romanov100 اليوم في متحف Red Dot Design، في مجمع "زولفيرين" الصناعي للفحم الطبيعي في مدينة إيسين الألمانية.

كان مشروع #Romanov100 قد حصد 12 جائزة دولية مرموقة، إلا أنها المرة الأولى التي يحصل فيها ألبوم الواقع المعزز الجديد على جائزة دولية.

المصدر: RT